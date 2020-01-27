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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı

Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı

vatandaşların vagonlarda oturması

Bebek Deprem İhlas Hasar Tespit Çadır Kent 

-vagonlardan görüntü
-röportajlar
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydana gelen depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları(TCDD)’nin kendilerine açtığı tren garındaki vagonlarda kalmaya başladı.
Geçtiğimiz Cuma akşamı saat 20.55’te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ ve Malatya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e ulaştı. Evleri hasar gören ve artçı şoklardan çekinen vatandaşlar parklarda, çadır kent ve spor salonunda kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları(TCDD) da vagonların kapısını vatandaşlara açtı. Aralarında bebeklerinde bulunduğu yaklaşık 100 aile vagonlarda kalıyor. Burada kendilerine sunulan imkanlardan yararlanan vatandaşlar evlerindeki hasar tespit çalışmalarının sonuçlarını bekliyor. Öte yandan İhlas Haber Ajansı

’ya konuşan vatandaşlar evlerinin hasarlı olduğunu bu yüzden de TCDD’nin vagonlarında kaldıklarını ifade ettiler. (MD-
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