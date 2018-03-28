Deprem sonrası öğrencilerin okulu boşaltması güvenlik kamerasında Haberi



- Düzce’nin Gölyaka İlçesi İçmeler Köyü merkez üssü olan ve art arda meydana gelen 4 deprem sonrası öğrenciler okullarından dışarı çıkmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Gölyaka İlçesi’nde bu sabah saatlerinde İçmeler Köyü’nün merkez üssü olduğu değişik şiddetlerde 4 deprem meydana geldi. Depremlerin meydana gelmesi ile birlikte özellikle okullarda öğrenciler panikleyerek hızlıca sınıflarından çıktılar. Öğrencilerin öğretmenleri nezaretinde sınıfları boşalttığı gözleniyor. Sınıflarından çıktıktan sonra okulun bahçesinde toplanan öğrenciler velileri tarafından alınarak evlerine götürüldüler. (AY)

