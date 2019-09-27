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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Deprem sonrası bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor

Deprem sonrası bazı vatandaşlar parklarda kalmaya devam ediyor

Parklardan görüntü

Sarılar Deprem 

-Vatandaşlardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında parklarda kalan kimi vatandaşlar evlerine dönerken, kimileri de tedbir amaçlı bu geceyi de parklarda geçirmeye devam ediyor. İstanbul Silivri açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar parklara akın etmişti. Deprem nedeniyle evlerine girmekte tereddüt eden vatandaşlar, geceyi de parkta geçirmişti. Kimi vatandaşlar çadır kurarken, kimileri ise çimlerin üzerinde battaniyelere sarılarak uyumuştu. İlk geceyi parklarda geçiren vatandaşların kimileri ikinci gecede parkta kalırken, büyük bir çoğunluğu ise evlerine döndü.
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