Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Deprem sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen okul, havadan görüntülendi İzle

Deprem sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen okul, havadan görüntülendi İzle

Okulun aktüel görüntüsü

Deprem Kullar Aktüel 

-Drone görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu havadan görüntülendi. İstanbul Valiliği, depremin ardından yaptığı çalışmalarda 9 okulun ağır hasarlı olduğunu açıkladı.
Ağır hasar olduğu belirtilen okullardan Yenibosna Ortaokulu'nda eğitime ara verildi.
Sessizliğin hakim olduğu okul, drone ile havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Erkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti YaşattıErkek Arkadaşı Genç Kadına Dehşeti Yaşattı
Arnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 ÖlüArnavutköy’de Bir Evde Dehşet: 4 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı