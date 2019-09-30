Deprem sonrası ağır hasarlı olduğu tespit edilen okul, havadan görüntülendi

-Drone görüntüsü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu havadan görüntülendi. İstanbul Valiliği, depremin ardından yaptığı çalışmalarda 9 okulun ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Ağır hasar olduğu belirtilen okullardan Yenibosna Ortaokulu'nda eğitime ara verildi.

Sessizliğin hakim olduğu okul, drone ile havadan görüntülendi.

