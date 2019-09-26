Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

Deprem sempozyumunda depreme böyle yakalandılar

Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü

Güvenlik Kamerası İtalya İtalyan Araştırmacı Deprem Sempozyumu 

-Aktüel görüntüler

( KOCAELİ )- Akademisyenler avize sallanınca salonu boşalttı KOCAELİ

- İstanbul’da yaşanan depreme Kocaeli’de deprem sempozyumunda yakalanan akademisyen ve deprem araştırmacılarının yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul’da yaşanan deprem Kocaeli’de de de hissedildi. Kocaeli’de dün başlayan 6.Uluslararası Deprem Sempozyumu’nda oturum sırasında depreme yakalanan akademisyenler ise şaşkınlık yaşadı. İtalyan bir deprem araştırmacısının konuşması sırasında deprem hissedildi. Arkasında bulunan platformun ve avizenin yaşadığını gören araştırmacı, bir süre etrafa baktı. Daha sonra sahneden inen araştırmacı ile birlikte, salonda bulunan akademisyen ve araştırmacılar salondan sakin bir şekilde ayrıldı. Bir süre sonra katılımcılar tekrar salona dönerek sempozyum oturumuna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntülerde deprem sırasında salonda bulunan katılımcıların bir kısmı panikle ayağa kalkıyor. Katılımcıların bir kısmı salondan hızla çıkarken, bir kısmı ise salondan ayrılmıyor.
İlgili Foto Galeriler
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Dev Kruvaziyer Costa Riviera Marmaris'teDev Kruvaziyer Costa Riviera Marmaris'te
Galatasaray'da Roberto Mancini Dönemi KapandıGalatasaray'da Roberto Mancini Dönemi Kapandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı