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26 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Deprem riski taşıyan 4 bina daha yıkıldı İzle

Deprem riski taşıyan 4 bina daha yıkıldı İzle

Yıkım çalışmalarından detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem Deprem Riski 


- Büyükçekmece’de deprem riski bulunan 4 bina daha Kentsel Dönüşüm kapsamında yıkıldı. Büyükçekmece’de son 5 yıl içinde bin 200 binada 15 bin konut yıkılarak yenilendi. 2014 yılından bu yana yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, risk arz eden yapıların dönüşümü konusunda vatandaşları bilgilendirerek, gerekli desteği veriyor. Geçmiş yönetmeliklere göre projelendirilmiş riskli yapılar, kentsel dönüşüm kapsamında projelendirilerek depreme dayanıklı, her aşamasında bilimsel ve doğru denetimle yapılmış olan çağdaş yaşam alanlarına dönüştürülüyor. Belediye vatandaş işbirliğiyle riskli yapıların yıkım ve yenileme çalışmaları devam ederken önceki gün Atatürk, Celaliye, Kamiloba ve Muratçeşme mahallelerindeki 4 riskli bina belediye ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. “Tüm imkanlarımızı seferber ettik” Büyükçekmece Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, vatandaş ve müteahhit dörtgeninde riskli yapıların dönüştürülmesi için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Yaklaşan deprem öncesi can ve mal emniyeti açısından binaların teknik çalışmaları mutlaka yaptırılmalıdır. Deprem değil binalar öldürür gerçeğinden yola çıkarak biz de halkımızın güvenli ve gönül rahatlığı içinde yaşayabilecekleri yapılara kavuşmaları için her türlü kolaylık ve desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda son 5 yıl içerisinde 15 bin konut yıkılarak yenilendi ” ifadesini kullandı. (EG-
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