Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı... O anlar böyle görüntülendi

Deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı... O anlar böyle görüntülendi

Olay anı

Deprem Kamera Çalışan Kadın Cep Telefonu Trol 

-Olayın arşivi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da dün belediye çalışan kadın K.K. deprem olduğunu sanınca cama çıkarak atlamaya çalışmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni görüntü bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Avcılar Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büro içinde bir anda eşyanın sallanmasını deprem sanan kadın çalışan kendisini 1'nci camın önüne attı. Camın önündeki çıkıntıya ayaklarını koyan K.K. atlamaya kalktığı esnada diğer çalışanlar duruma engel oldu. Yaşanan olay sonrası ikna edilen K.K. binanın girişinde bekleyenler tarafından kontrollü olarak yere indirildi. Olay anına ilişkin cep telefonu kamerası ile çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde K.K.'nın camın önündeki çıktının üstünde durduğu. Diğer belediye çalışanlarının ise kadını ikna ederek kontrollü olarak yere indirmesi görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı