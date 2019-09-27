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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi İzle

Deprem nedeniyle tatil edilen okul havadan görüntülendi İzle

Drone görüntüsü

Deprem Osmanpaşa Kullar 

-Okuldan detay görüntü
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasarlı olduğu gerekçesiyle tatil edilen Gaziosmanpaşa’daki Vefa Poyraz Anadolu Lisesi havadan görüntülendi. İstanbul Valiliği, dünkü depremin ardından İstanbul’un 9 ilçesinde 14 okulun tatil edildiğini açıklamıştı. Eğitime 1 gün ara verilen okullardan Gaziosmanpaşa’da bulunan Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’nde sessizlik hakim. Hasarlı olduğu tespit edilen okul havadan görüntülendi.
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