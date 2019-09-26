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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildi Haberi

Deprem nedeniyle öğrenciler tahliye edildi Haberi

öğrencilerden görüntü

Deprem Kullar Öğrenciler 

-okuldan görüntü
-röp.

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okullarda bulunan öğrenciler de tahliye edildi. İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5,8 şiddetinde deprem meydan geldi. Yaşanan depremin ardından okullarda bulunan öğrenciler de tahliye edildi. İstanbul - Bahçelievler’de bulunan Altınyıldız İlkokulu’nda ise büyük panik yaşandı. Öğretmenler okulda bulunan öğrencileri tahliye etti. Okulun dışına alınan öğrenciler büyük korku yaşadı. Depremin ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada tedbir amaçlı okulların tatil edildiği duyurulmuştu.
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