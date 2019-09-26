Deprem nedeniyle duruşmalara ara Haberi

- Bakırköy Adalet Sarayında, deprem nedeniyle tedbiren duruşmalara ara verildi. İstanbul 5,8 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bakırköy Adalet Sarayı deprem nedeniyle kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Duruşmalara ise tedbiren ara verildi. (ÖY-
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