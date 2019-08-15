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15 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deprem fotoğrafları sergisi 20 yıl öncesine götürdü

Deprem fotoğrafları sergisi 20 yıl öncesine götürdü

Serginin açılışı,

Deprem Fotoğraf Sergisi Ziyaretçiler 

-Vali Erol’un sergiyi gezmesi,
-bir vatandaşla röp, sergiden detaylar,

( YALOVA ) - YALOVA

- 17 Ağustos Marmara depreminin 20 yıldönümü dolayısıyla Yalova’da açılan fotoğraf sergisi ziyaretçi akınına uğradı. Fotoğrafları yaşlı gözlerle izleyen vatandaşlar o günü unutmadıklarını dile getirdiler. Yalova Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi Vali Muammer Erol'un da katıldığı törenle açıldı. Kent Müzesi’nde bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek olan sergiyi gezen Vali Erol, AFAD Yalova İl Müdürü Aziz Aksoy’dan bilgi aldı. Deprem sonrasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Yalovalılar göz yaşlarını tutamadı. O günleri hiç unutmadıklarını vurgulayan vatandaşlar, “Depreme karşı kendimizi hiçbir şekilde savunamadık. Halen bunun şuurunda değiliz. Halen binalar eksik. Biz bu depremi yaşamamıza rağmen ders almadık. Çok canlar kaybettik. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen ben halen bunu yaşıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Ancak tedbir de almamız gerekiyor” diye konuştular. Sergide 17 Ağustos depremi sonrasında çekilen video görüntüleri de ziyaretçilere gösteriliyor. O dönemde arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan malzemeler de sergide ziyaretçiler tarafından görülebiliyor. (SÇ-MŞ)
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