Deprem feribot iskelesini yıktı



- Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sonrası Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi de ağır hasar gördü. Geçtiğimiz cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede yaralar sarılırken, hasar tespit çalışmaları da aralıksız sürüyor. Depremin en çok hissedildiği yerlerden biri olan Malatya’da da Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi de çöktü. Özellikle kış aylarında karayolunun kar nedeniyle kapalı olduğu durumlarda alternatif olarak ilçeye ulaşım Karaya Baraj Gölü üzerinden feribot ile sağlanıyor. Şiddetli deprem ile birlikte Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi de büyük çapta hasar gördü. Girişlerin kapatıldığı feribot iskelesi ve mesire alanı deprem nedeniyle çökerken, duvarların ve oturma alanların bir kısmı baraj gölüne düştü. Dağ kısmından kaya parçalarının da düştüğü iskelede oluşan çatlaklar ise depremin büyüklüğünün ortaya koydu. (CÖ-SD-



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