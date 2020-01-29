Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Deprem feribot iskelesini yıktı

Deprem feribot iskelesini yıktı

iskeleden detaylar

( MALATYA )- Doğanyol’da iskele deprem sonrası yerle bir oldu MALATYA

Deprem Baraj Gölü Feribot İskelesi Hasar Tespit 


- Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem sonrası Malatya’nın Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi de ağır hasar gördü. Geçtiğimiz cuma günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede yaralar sarılırken, hasar tespit çalışmaları da aralıksız sürüyor. Depremin en çok hissedildiği yerlerden biri olan Malatya’da da Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi de çöktü. Özellikle kış aylarında karayolunun kar nedeniyle kapalı olduğu durumlarda alternatif olarak ilçeye ulaşım Karaya Baraj Gölü üzerinden feribot ile sağlanıyor. Şiddetli deprem ile birlikte Doğanyol ilçesinde bulunan feribot iskelesi de büyük çapta hasar gördü. Girişlerin kapatıldığı feribot iskelesi ve mesire alanı deprem nedeniyle çökerken, duvarların ve oturma alanların bir kısmı baraj gölüne düştü. Dağ kısmından kaya parçalarının da düştüğü iskelede oluşan çatlaklar ise depremin büyüklüğünün ortaya koydu. (CÖ-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı