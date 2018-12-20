Deprem esnasında öğrenciler okuldan böyle çıktı Haberi

-Okuldan çıkan öğrenciler

-detay



( YALOVA -ÖZEL) YALOVA



- Yalova’da 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri deprem esnasında büyük heyecan yaşadı. Öğrencilerin okulu tahliyesi kameralara yansıdı Merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesi olan 4.5 şiddetindeki deprem Yalova merkezde de hissedildi. Öğrenciler de depremi hissetti. Yalova’da bulunan 75. Yıl Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri, güvenlik maksadıyla okulu tahliye etti. Panik yapmadan kendilerine deprem tatbikatında öğretilen kurallara uyan öğrencilerin deprem anında okulu boşaltmaları ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

