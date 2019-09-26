Deprem caminin minaresini yıktı Haberi



- İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde Avcılar'daki bir caminin minaresi yıkıldı.İstanbul'da 5,8 şiddetinde deprem yaşandı. Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü. Bazı binalar da depremde hasar gördü. Avcılar'da bir caminin minaresi deprem nedeniyle yıkıldı.

