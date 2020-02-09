Deprem bölgesine ‘Yavru Vatan’dan duygulandıran mektup İzle

-Mektubun okunması

-Mektup ve harçlıklardan detay

-Kıbrıs’taki STK ve vatandaşlar adına yardım getiren koordinatör Halil Şiranlı ve Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile röp.

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yavru vatan Kıbrıs'tan yardım tırları ile birlikte harçlıklarını biriktirip gönderen 2 kardeşin mektubu okuyanları duygulandırdı. 6.8 büyüklüğündeki Elazığ depreminin ardından yurdun dört bir yanı başta olmak üzere yurt dışından da yardımlar geliyor. Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'inden gelen iki tır dolusu yaşam malzemesi içinden iki kız kardeş inde haçlıklarını anlamlı bir mektup ile deprem bölgesine yolladığı ortaya çıktı. Biriktirdikleri toplamda 200 lirayı zarfın içerisine koyan kardeşler kısa bir not yazarak “karınca misali maksat safımız belli olsun” yazmaları okuyanları duygulandırdı. KKTC Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu öğrencilerinden Mehlika ile ablası Rümeysa Dinlemez'in gönderdiği mektupta, “ Anavatanımız Türkiye’nin güzel illerinden Elazığ, Malatya ve muhtelif yerlerinde meydana gelen bu çok üzücü deprem dolayısı ile yaşanan ölümlerden, yaralanmalardan ve insanlarımızın bu soğuk kış günlerinde yaşamış oldukları sıkıntıları çok derin bir üzüntü içerisinde takip ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden ağabeylerimize, ablalarımıza ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. KKTC yavru vatanda sivil toplum kuruluşları ve Kızılay’ın başlatmış olduğu kampanyaya yanınızda olduğumuzu belirtmek için ben ve ablam 1 haftalık okul harçlığımızı gönderiyoruz. Karınca misali maksat safımızı belli olsun” ifadelerini kullandı. “Bana mektup geldiği zaman çok duygulandım” Mektup eline ulaştığında duygulandığını ve mektubun hikayesinden bahseden Kıbrıs’taki STK ve vatandaşlar adına yardım getiren koordinatör Halil Şiranlı, “Ana vatanda meydan gelen bu acı, çocuklarımızın da yavrularımızın da bizlerinde de yüreğini derinden sarstı. Bana mektup geldiği zaman çok duygulandım. Mektubu alıp buradaki sahibine, gerçek yerine ulaştırmak istedim. Gerçi bizim yardımlarda para yoktu ama çocuklarımızdan gelen yardım bizim için önemliydi”dedi.

“Mektubu, gelecek nesillere de bir emanet olarak bırakacağız” Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ise “ Çocuklarımızın göndermiş olduğu 200 lira gerçekten çok çok kıymetli. Onlar kendilerinin harçlıklarını göndermişler. Yazmış oldukları mektup da çok duygusal. Biz bunu kamuoyu ile de paylaşacağız ve arşivimize gidecek. Mektubu, gelecek nesillere de bir emanet olarak bırakacağız” diye konuştu.





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