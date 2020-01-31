Deprem bölgesinde riskli binalar MOLAB ile tespit ediliyor İzle

-lazer cihazı görüntüler

-MOLAB’ın içinden görüntüler

-Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanı Sertaç Teksin’in tanıtım konuşması ve röportajı

-genel ve detaylar



( ELAZIĞ )- Depremde yıkımlara mobil önlem ELAZIĞ



- Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaların çökme riskinin olup olmadığı Mobil Bina Analiz ve Test Laboratuvarı (MOLAB) ile kontrol ediliyor. Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremde hasar gören ve çökme riski bulunan yapılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait MOLAB ile kontrol ediliyor. Binaların önüne kurulan lazer tarayıcı cihazı, çökme riski bulunan binaları tespit ederken binaların kolonlarından alınan numuneler ise özel bir cihazın içinde basınca maruz bırakılıyor. Türkiye’nin hızlı bir şekilde değerleri düşük bina ve yapılardan kurtulması gerektiğini belirten Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanı Sertaç Teksin, “Gördüğünüz üzere 11.75 megapaskal cinsinden bir mukavemet değeri aldık. Bu da normalde C20, C25 olması gereken, şu anki yönetmelikte C25, önceki yönetmelikte C20’ydi. Değerin neredeyse yarısı ya da yarısından daha da az. Binalarımızda maalesef genel itibariyle bundan daha düşük değerler mevcut. C6, C7,C5 bunları bile test ediyoruz. Çok üzücü ama ülkemizin bu binalardan hızlı bir şekilde kurtulması gerekiyor” dedi.

Binalardan alınan numunelere basınç uygulanıyor Binalardan alınan numunenin cihaza konulduğunu aktaran Teksin, daha sonra aracın arkasında kesme ve pürüz alma cihazlarla kullanılabilecek hale getirdikten sonra hazır hale geldiğini kaydetti.

Sonuçların birkaç dakika içerisinde çıktığını anımsatan Teksin, “Bir, bir buçuk dakika içerisinde deney sonuçlanır. Yeni binalar yani yapı denetim sistemine tabi binalarda biz şu ana kadar ağır hasarlı, yıkık ya da acil yıkılacak bir binaya rastlamadık. Bu da gösteriyor ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolündeki yapı denetim sistemi gayet güzel işliyor ve şükürler olsun şu ana kadar herhangi bir can kaybı, hatta orta ya da ağır bir hasar yaşamadık” diye konuştu.





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