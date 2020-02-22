Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Deprem bölgesinde okullar eğitime hazırlanıyor İzle

Deprem bölgesinde okullar eğitime hazırlanıyor İzle

çocukların ustalar ile eşyalarını taşıması

Kızılay Psikoloji Deprem Öğrenciler Rektör 

-çocukların kızılay görevlileri ile duvarı boyaması
-çocukların kızılay görevlisi ile duvarı sökmesi
-genel detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da meydan gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hafif hasar gören okulları Türk Kızılay’ın ‘Benim Okulum’ projesi kapsamında Pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretime hazırlanıyor. 24 Ocak'ta 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde Elazığ’da birçok okulda hasar meydana geldi.Deprem nedeniyle 14 olmak üzere toplamda 17 okulun yıkılmasına karar verilirken, hafif zara gören okullarda da tadilatların büyük bir bölümü tamamlandı. Türk Kızılay' da ‘Benim Okulum’ projesi kapsamında Elazığ merkeze 17 kilometre uzaklıktaki Yılangeçiren mezrasında ve birçok okulda depremden hasar gören okulları tadilatlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek son aşamaya getirdi. Tadilatları tamamlanan okulların Pazartesi günü eğitime açılmasının planlandığı bildirildi.
Depremin ilk gününden itibaren Milli Eğitim Bakanlığıyla hasarlı olan okulları tespit etiklerini ifade eden Türk Kızılay Genel Müdürlüğü Sosyal direktörlüğünde görev yapan Emrah Göktürk, “Genel müdürlüğümüzün başlatmış olduğu ‘Benim Okulum’ projesi kapsamında da köy okulların tadilatlarını gerçekleştiriyorduk. Deprem nedeniyle Elazığ’da ilk okulumuzun tadilatına başlayalım dedik. Elazığ merkeze bağlı Salkaya köyünün Yılangeçiren mezrasındayız. Burada boya badana tadilatlarını ivedilik ile başlattık. Pazar günü bunlar bitecek. Çocuklarımız yeni eğitim ve öğretimine devam edecekler. Çocuklarımız üzerinde depremin izlerini de görmemiş olacaklar psikolojik olarak da bir rahatlık içerisine girecekler. İlk yıl hedefimizde 10 okul var. Bu okulları ağırlıkla taşımalı olarak köy okullarında yatılı bölge okullarından da seçmeye çalışıyoruz. Elazığ merkezde toplam 5 tane okulumuzun tamiratını ve boya badana işlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.
Deprem nedeniyle yüzeysel hasarın bulunduğu okullarının tadilatlarına katılacak öğrencilerde, çalışanlara yardım etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
30 Ağustos Geçit Töreni30 Ağustos Geçit Töreni
Dehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktıDehşetin izleri gün ağarınca ortaya çıktı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Ankarayı Karıştıran PankartAnkarayı Karıştıran Pankart
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı