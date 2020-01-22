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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı

Deprem Balıkesir'de kameralara böyle yansıdı

Sındırgı ilçesinde kamerada deprem anı

Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Kahvehane Deprem Anı 

-Bir kafede deprem anı
-Savaştepe'de bir kahvede deprem anı

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem Balıkesir'de de paniğe neden oldu. Deprem anı, güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşların panik anları da saniye saniye görüntülendi. Akhisar'da meydana gelen deprem Balıkesir'de de kameralara yansıdı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem anında sokaklar görüntülenirken, Savaştepe ilçesinde bir kahvehanede vatandaşların kendini dışarıya attığı saniyeler kameraya yansıdı.
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