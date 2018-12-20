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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Deprem anında okulda yaşanan panik güvenlik kamerasında Haberi

Deprem anında okulda yaşanan panik güvenlik kamerasında Haberi

Güvenlik kamerası

Deprem Akalan Güvenlik Kamerası Öğrenciler Aktüel 

-tahliye anı
--aktüel-
-röportaj

( BURSA -EK) BURSA

- Yalova'da merkez üssü Çınarcık olan 4.5 büyüklüğünde deprem, çevre il ve ilçelerde de heyecana sebep oldu. Orhangazi ilçesindeki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler çocukların ne kadar korktuğunu gözler önüne serdi. Yalova'nın yanı sıra Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir'de de hissedilen Çınar depremi paniğe sebep oldu. Yaşanan koşuşturmaca ve panik anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bursa'nın ilçesi Ornagazi'de de hissedilen deprem sonrası bir okuldaki koşuşturmaca dikkat çekti. Depreme ders esnasında yakalanan öğrenciler ne yapacağını şaşırırken, öğretmelerinin nezaretinde okulun bahçesine çıktı. Birbirine sarılan öğrenciler uzun süre okulun bahçesinde bekledikten sonra sınıflarına geri döndü.
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