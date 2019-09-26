Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deprem anında merdivenlerden böyle koşarak kaçtılar

Deprem anında merdivenlerden böyle koşarak kaçtılar

DEPREM ANI

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Deprem Kamera Güvenlik Kamerası Deprem Paniği 


- İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem paniği Beyazıt'ta bir iş yerinin kamerasına an be an yansıdı. İstanbul'da meydana gelen deprem Beyazıt'ta bulunan çantacılar pazarında büyük panik yaşattı. Mimar Kemalettin Mahallesi, Tiyatrocular caddesinde bulunan çantacılar pazarında yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktığı ve merdivenlerden koşarak pasajdan inmeye çalıştığı görülüyor. (TS-
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı