Deprem anında merdivenlerden böyle koşarak kaçtılar

- İstanbul'da meydana gelen 5,8 şiddetindeki deprem paniği Beyazıt'ta bir iş yerinin kamerasına an be an yansıdı. İstanbul'da meydana gelen deprem Beyazıt'ta bulunan çantacılar pazarında büyük panik yaşattı. Mimar Kemalettin Mahallesi, Tiyatrocular caddesinde bulunan çantacılar pazarında yaşanan korku ve panik anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, vatandaşların depremin başlamasıyla panik halinde dışarı çıktığı ve merdivenlerden koşarak pasajdan inmeye çalıştığı görülüyor. (TS-