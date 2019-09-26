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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı...O anlar kamerada

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı...O anlar kamerada

Güvenlik kamerası görüntüsü

Tekstil Fabrikası Fabrika Deprem Kamera Deprem Anı 

-Fabrikasından detay
-Röportaj
-detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Canını hiçe sayan çalışana iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi İSTANBUL

- İstanbul Bahçelievler'de bir tekstil fabrikasında çalışan Nurettin Ünal, deprem anında canını hiçe sayarak makinenin devrilmesini engellemeye çalıştı. Arkadaşları depremden kaçarken canını hiçe sayan Ünal'a iş yeri sahibi tarafından bir maaş ikramiye verildi.
İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem, Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem sırasında iş yeri çalışanları kendini dışarı atarken, Nurettin Ünal adılı çalışan canını düşünmeden koca makineyi tutmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Ünal, depremde sallanan tekstil makinesini iki eliyle tutarak sarsıntı geçene kadar makinenin başından ayrılmadı."Canını hiçe saydı, o haliyle makineyi tutmaya çalıştı"Nurettin Ünal'ın iş arkadaş Kadir Tur, "Saat 2 gibi deprem oldu. Biz aşağı indik, Nurettin arkadaşımız vardı burada. O da makinenin devrileceğini zannederken, canını hiçe saydı o haliyle makineyi tutmaya çalıştı. Makine sallanırken o da karşı tarafa makineyi itmeye çalışıyor, sonra ipler devrildi" dedi.
"Kendisine bir maaş ikramiye verdik"İş yeri yetkilisi Ali Bakay, çalışanın bu davranışından dolayı kendisine bir maaş ikramiye verdiklerini belirterek, "Çalışanımızın bu hareketinden dolayı kendisine bir maaş ikramiye verdik. Aslında doğru bir davranış olmadığını biliyoruz, bir daha öyle bir davranışının olmamasını istedik. Deprem anında ne yapması gerektiğini söyledik" ifadelerini kullandı.
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