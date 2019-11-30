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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Depoya kaçak sigara operasyonu: 9 bin paket sigara ele geçirildi İzle

Depoya kaçak sigara operasyonu: 9 bin paket sigara ele geçirildi İzle

polisin depoya girmesi,

Polis Kaçak Sigara Polis Ekipleri Kaçak Sigara 

-sigara ve çaylar,
-polisin poşetleri açması, polisin araçta arama yapması, sigaraları bulması, detaylar

( GAZİANTEP )- Baskında 9 bin 300 paket kaçak sigara ve 5 kilogram kaçak çay ele geçirildi GAZİANTEP

- Gaziantep'te polis ekipleri, bir depoya düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 9 bin 300 paket sigara ve 5 kilogram çay ele geçirdi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi.
Operasyonda depoda bir araçta arama yapan ekipler, toplam 9.300 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kg gümrük kaçağı çay ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi. (SD-
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