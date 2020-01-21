Deposu ve ahırı yanan kadın, itfaiye eri gibi çalıştı

-Panik içinde koşması

-Hortum taşıması

-Hortum çekmesi

-Firdevs hanım röp

-Kadının endişeli halleri

-POlisin vatandaşları uzaklaştırası

-Yangın detay



( ANTALYA - ÖZEL)- Evi yangın alanına yakın olan kadın alevler sebebiyle büyük korku yaşadı- Gözleri dolan kadın itfaiye ekiplerine canla başla yardım etti ANTALYA



- Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki sazlık alanda çıkan yangında depo ve ahırı yanan kadın büyük panik yaşadı.Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yaman Saz bölgesinde dün gece henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgenin kuru sazlık olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Seralara ve evlere yaklaşan alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sazlık alanın kıyısında evi ahırı ve deposu bulunan Firdevs isimli kadın ise büyük panik yaşadı. Alevlerin kısa sürede evine yaklaşmasıyla gözleri dolan kadın panikle gelen itfaiye ekiplerine yardım etti. İtfaiye ekiplerine hortum çeken kadın, yangını endişeli gözlerle izledi. Yangında kadının bir depo ve ahırı yandı. Yaşadıklarını anlatan Firdevs, “ Yangın dün akşam başladı.

Kısa sürede her yeri aradık. Dar sokaklar nedeniyle itfaiyenin girecek alanı yok. Bir helikopter gelse su bıraksa iyi olacak. Geldiğimiz nokta bu bahçemize kadar girdi alevler.” dedi.

Öte yandan polis sazlığa yakın olan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Bölgedeki araçlar çıkarılırken, vatandaşlar yangını meraklı gözlerle izledi.



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