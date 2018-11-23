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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Depodan lastik hırsızlığı güvenlik kamerasında - NİĞDE

Depodan lastik hırsızlığı güvenlik kamerasında - NİĞDE

- Depodan lastik hırsızlığı güvenlik kamerasında - Güvenlik kamerasından görüntü - Hırsızların lastikleri arabaya taşımasıDepodan lastik hırsızlığı güvenlik kamerasındaNİĞDE (AA) - Niğde 'de depodan 12 kış lastiğinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Efendibey Mahallesi'ndeki depodan kış lastiği çalınmasıyla ilgili iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.Ekipler, kimliğini belirledikleri 3 şüpheliden S.E'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Kamera kayıtlarında 3 kişinin depodan lastikleri çalıp araca yüklemesi yer alıyor.

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