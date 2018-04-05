Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Depodan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

Depodan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL

- Soygunun güvenlik kamerası kayıtları - Deponun işletmecisi Yusuf Er'in konuşmasıDepodan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Esenyurt'ta bir depodan televizyon ve dizüstü bilgisayarların çalınmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı - Maskeli şüphelilerin depodan çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir depodan maskeli kişilerce televizyon ve dizüstü bilgisayarların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Sultaniye Mahallesi'ndeki bir depoya kamyonetle gelen maskeli kişiler, kapıyı demir levyeyle açmaya çalıştı.Kapıyı açamayan şüpheliler, tamponuna kalas tutturdukları kamyoneti, kapının üzerine sürdü. Kapıyı açarak içeri giren şüpheliler, depoda bulunan televizyon ve dizüstü bilgisayarları kamyonete yükleyerek kaçtı.Depodan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, şüphelilerin deponun önüne kamyonetle gelmesi, farklı bir yöntemle demir kapıyı açarak içeri girmesi, çok sayıda televizyon ve bilgisayarı kamyonete yükleyip olay yerinden kaçması görülüyor.Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Televizyon Akalan Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı