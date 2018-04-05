Depodan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı - İSTANBUL
- Soygunun güvenlik kamerası kayıtları - Deponun işletmecisi Yusuf Er'in konuşmasıDepodan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Esenyurt'ta bir depodan televizyon ve dizüstü bilgisayarların çalınmasına ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı - Maskeli şüphelilerin depodan çaldıkları malzemeleri kamyonete yükleyerek kaçması, güvenlik kamerasınca kaydedildiİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir depodan maskeli kişilerce televizyon ve dizüstü bilgisayarların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Sultaniye Mahallesi'ndeki bir depoya kamyonetle gelen maskeli kişiler, kapıyı demir levyeyle açmaya çalıştı.Kapıyı açamayan şüpheliler, tamponuna kalas tutturdukları kamyoneti, kapının üzerine sürdü. Kapıyı açarak içeri giren şüpheliler, depoda bulunan televizyon ve dizüstü bilgisayarları kamyonete yükleyerek kaçtı.Depodan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, şüphelilerin deponun önüne kamyonetle gelmesi, farklı bir yöntemle demir kapıyı açarak içeri girmesi, çok sayıda televizyon ve bilgisayarı kamyonete yükleyip olay yerinden kaçması görülüyor.Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.