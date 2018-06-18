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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Depoda çıkan yangının için itfaiye seferber oldu

Depoda çıkan yangının için itfaiye seferber oldu

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( ÇORUM )- İşyeri yanan esnafı vatandaşlar teselli etti ÇORUM

Polis Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 


- Çorum’da depo olarak kullanılan bir işyerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangının deponun yan tarafında bulunan diğer işyeri ve binalara sıçramaması için seferber oldu. Edinilen bilgilere göre, Emniyet Sokak’ta bulunan ve depo olarak kullanıldığı öğrenilen bir işyerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depodan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının deponun yan tarafında bulunan diğer işyerleri ve binalara sıçramaması için seferber olan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İşyeri yanan esnafı vatandaşlar teselli ederken, meraklı vatandaşlar da itfaiyenin rahat çalışabilmesi için polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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