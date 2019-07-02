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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Depo yangını - KOCAELİ

Depo yangını - KOCAELİ

- Yangından görüntüler Kocaeli 'de depo yangınıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Körfez ilçesindeki mobilya deposunda çıkan yangında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi Ahmet Petrolcü Sokak'ta bulunan depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.Yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.

Mobilya Trol 

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