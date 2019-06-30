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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Depo yangını - ERZURUM

Depo yangını - ERZURUM

- Yangın çıkan depodan görüntü - Yangından görüntü - İtfaiye ve güvenlik ekiplerinin çalışmalarından görüntüler Erzurum 'da depo yangını - Yangında depo ve içindeki gıda malzemesi kullanılamaz hale geldiERZURUM (AA) - Erzurum 'da bir firmaya ait depoda çıkan yangında, depo ve içindeki gıda malzemesi kullanılamaz hale geldi.Sanayi Mahallesi'ndeki deponun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kendi imkanlarıyla alevleri söndüremeyen depo görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Alevlerin sardığı deponun etrafının saclarla kapalı olması sebebiyle içeri giremeyen ekipler, sopa yardımıyla kırdıkları camlardan su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.Ekiplerin yoğun uğraşlarıyla yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınan yangın sırasında, depoda çalışan bazı işçiler gözyaşlarını tutamadı.Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, depo ve içindeki gıda malzemesi kullanılamaz hale geldi.Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Polis Trol 

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