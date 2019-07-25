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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Depo yangını 10 saattir söndürülemedi

Depo yangını 10 saattir söndürülemedi

yangından gündüz görüntüler

İtfaiye Aracı Gökyüzü Geri Dönüşüm İtfaiye Eri Yükselen 

-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te dün gece bir fabrikanın geri dönüşüm deposunda başlayan yangın 10 saati aşkındır sürdürülen çalışmalara rağmen söndürülemedi. Kontrol altına alınan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor. Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu gece 23:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına 45'i aşkın su tankı ve itfaiye aracı ile ambulans sevk edilmişti. Gece boyu sürdürülen söndürme çalışmalarına rağmen yangın halen söndürülemedi. Yaklaşık 75 itfaiye eri ve görevlinin müdahale ettiği alevlerin kontrol altına alındığı ama lastik ve plastkik malzemeler nedeniyle henüz söndürülemediği öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken depodan günün ilk ışıkları ile birlikte yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. Havanın ağarmasıyla birlikte fabrikadaki hasar da gün yüzüne çıktı
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