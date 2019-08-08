Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Depo ve ahır olarak kullanılan eski ev depreme dayanamayıp yerle bir oldu

Depo ve ahır olarak kullanılan eski ev depreme dayanamayıp yerle bir oldu

Yıkılan yerden görüntü

Deprem Hayvan 

-Vatandaş ile röp.
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Depremin etkisini hissettirdiği Denizli’nin Çal ilçesinde ahır olarak kullanılan eski bir ev sarsıntılara yenik düşerek yerle bir oldu. Mahmutgazi Mahallesi Hacılar Sokağı'nda bulunan Sıddıka Tekin’e ait olan yapıda depremin meydana getirdiği göçük oluştu. Ahır olarak ve kullanılmayan eşyaların muhafaza edildiği ev sarsıntılar sonucu adeta yerle bir oldu. Yıkılan evde şans eseri hayvan bulunmadığı bilgisine ulaşıldı. Meydana gelen olayla ilgili olarak konuşan komşu Arif Orhan, “Deprem olunca göçtü burası, kepçe gelip temizledi. Yan tarafta kalan bir tane yaşlı ninemize ait burası. Bu hale gelmesi kötü oldu” dedi.
Olayın ardından kepçe operatörleri temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı