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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Depo hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi Haberi

Depo hırsızlığı şüphelileri adliyeye sevk edildi Haberi

Şahısların adliyeye getirilişinden görüntüler

( ESKİŞEHİR ) -- Güvenlik kameraları ve plaka takibi şüphelileri ele verdi- Gözaltına alınan 5 şüpheli adliyede ESKİŞEHİR

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 


- Eskişehir’de bir depoda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, olay 16 Aralık’ta 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoda meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu depodan çalınan malzemelerden bir kısmının Emek Mahallesinde faaliyet gösteren bir hurdacıya satıldığı belirlendi. İşyerinde ve bir tır kasasında yapılan aramada, depodan çalınan bir miktar malzeme bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca ekipler, hırsızlığın meydana geldiği depo civarında yapılan güvenlik kamerası incelemesinde ise, iki adet pikap türü araç ile bu depoya giriş yaparak malzeme yükleyen şüphelilerin, daha sonra yüklenen malzemeyi sanayi bölgesinde hurdacılık yapan bir işyerine sattıkları tespit edildi. Plakalar üzerinden yapılan çalışma neticesi M.Ç. (30), K.Ç. (27), T.Ç. (37), A.Ç.(40) ve K.D. (42) olmak üzere 5 şahıs 18 Aralık tarihinde yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık malı satın aldığı tespit edilen hurdacılara ise ayrıca işlem yapıldı. Öte yandan hırsızlık suçundan gözaltına alınan 5 şahıs polis ekipleri nezaretinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-Y)
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