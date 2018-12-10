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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denizlispor tribünlerinin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Denizlispor tribünlerinin ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı

Tabuttan görüntü

Hafta Sonu Cenaze Silahlı Kavga Cenaze Namazı Kabil 

-Varan'ın fotoğrafından görüntü
-Denizlispor taraftarının tabuta sarılmasından görüntü
-Cenaze törenindne görüntü
-Ali Çetin röportaj
-Tabutun taşınmasından görüntü

( DENİZLİ )- Restoranda yaşanan silahlı kavgada ölen Denizlispor amigosu toprağa verildi DENİZLİ

- Denizli’de bir restoranda yaşanan silahlı kavgada vurularak öldürülen Denizlispor amigosu Haydar Varan, kulüp yöneticileri ve taraftarların katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Varan için “Denizlispor tribünlerininin ağabeyini kaybetti” dedi.
Geçtiğimiz hafta sonu Çamlaraltı Mahallesi 6051. Sokak'ta bulunan bir restoranda yaşanan olayda iddialara göre, O.D. isimli şahısla restoranda darbuka çalan Seyhan D. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada iddiaya göre Seyhan D., mutfağa giderek aldığı bıçakla kendini savunmaya çalıştı. Bu sırada O.D., yanındaki silahla restoranın mutfak kısmına rastgele ateş açtı. Olayda Seyhan D. yaralanırken, iş yerinde kasap olarak çalışan vurularak hayatını kaybetti. Varan’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, Varan için Pamukkale ilçesi Ulu Caminde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, kulüp yöneticileri, taraftarlar, yakınları ve cemaat katıldı.
Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Varan asri mezarlıkta toprağa verildi.
“Sadece orada bulunmaktan dolayı vefat etti” Cenaze töreni öncesi gazetecilerin soruları üzerine Varan ile ilgili açıklamalarda bulunan Varan, Denzilispor’un bir ağabeyini kaybettiğini kaydederek, “Çok üzgünüz, çok düzgün bir adamdı ve tribünlerin agabeyiydi. Hak etmediği bir şekilde öldü, Allah rahmet eylesin. Çok farklı bir ağabeyimizde ve her yerde neşe saçıyordu. Artık çoluk çocuğu bize emanet. Bizim tek görevimiz onlara sahip çıkabilmek olacak. Acılarını paylaşıyoruz. Çok kötü bir durum, günahsız ve sadece orada bulunmaktan dolayı vefat etti. Kim yaptıysa hukuk çerçevesi içerisinde cezasını çekecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

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