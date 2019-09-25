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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - DENİZLİ

Denizlispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları - DENİZLİ

- İdman detayları - Radosław Murawski - Oscar Eduardo Estupinan - Yukatel Denizli spor'un Polonyalı oyuncusu Murawski:"Kasımpaşa maçında sahamızda mutlak galibiyet istiyoruz"DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizli sporlu oyuncu Radosław Murawski, takımda iyi bir performans yakaladığını belirterek Süper Lig'in 6. haftasında konuk edecekleri Kasımpaşa karşısında galibiyet almak istediklerini ifade etti.
Yeşil - siyahlı ekip, 28 Eylül Cumartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde devam etti.Burada oyuncular Radosław Murawski ve Oscar Eduardo Estupinan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.İtalya'nın Palermo takımından transfer edilen 25 yaşındaki Murawski, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarları önünde maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Murawski, takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ve her hafta daha iyiye gittiklerini anlatarak şöyle konuştu:"Ligdeki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Özellikle gol atayım diye uğraşmıyorum, takımın sonuçları daha önemli. İnşallah benim için güzel bir motivasyon oldu. Kasımpaşa maçında sahamızda mutlak galibiyet istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Konsantrasyonumuz yüksek."Kolombiyalı oyuncu Oscar Eduardo Estupinan da takıma hızlı uyum sağladığını ifade ederek, "Kayseri'de forma şansı bulduğum için inanılmaz mutluyum. Deplasmanda oynamamıza rağmen iyi iş çıkardık, güzel bir oyun ortaya koyduk. Kazanmaya yakın olan taraftık. Çok önemli bir puan aldık. Her an forma giyecek gibi hazır olmak gerekiyor. Takımım ve teknik heyet için iyi çalışıyorum. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. İlk 11'de ya da yedek kulübesinden maça girdiğimizde bir katkıda bulunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Teknik Direktör Allah İtalya Forma Rektör 

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