Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve polislerin arbedesinde iddianame hazırlandı



- Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ile ailesinin balık halindeki bir restoranda rezervasyon yüzünden çıkan kavga ve sonrası polislerle yaşanan arbede olayın soruşturması tamamlanarak iddianame hazırlandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ali Çetin’in ‘Görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve kamu malına zarar verme’ suçlarından, eşi Sevil ile çocukları Evrim ve Nuri Çetin’in ise ‘Kamu görevlisine hakaret, görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Olaya karışan polis memurları V.İ, K.T, M.K, S.Ç. Ö.Y ve A.B.İ.’nin ‘Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan cezalandırılması istendi. Olay geçen 14 Ağustos’ta Fethiye Balık Hali’nde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili için eşi Sevil, oğulları Nuri ve Evrim Çetin ile birlikte ilçeye gelen Denizlispor Başkanı Ali Çetin, balık restoranında akşam yemeği yemek istedi. İddiaya göre, Çetin ile restoran yöneticileri arasında masa rezervasyonu konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın karşılıklı küfürlerle büyümesi üzerine Çetin ve beraberindekiler restorandan ayrılırken, tartışma cadde üzerinde de devam etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çetin ve 2 oğlu gözaltına alındı. Bu sırada Çetin ve oğulları ile polisler arasında da arbede yaşandı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çetin ve oğulları daha sonra serbest bırakıldı. Emniyet müdürlüğünde darp edildiklerini öne süren Çetin ve oğulları polislerden, olayda görev alan polisler ise Çetin ve oğullarından şikâyetçi oldu. 6 polis açığa alındı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki kamera kayıtlarını incelenmesinin ardından Çetin ve oğullarını darp ettiği belirlenen polis memurları V.İ., K.T., M.K., S.Ç. Ö. Y ve A.B.İ. idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. Savcılık, Denizlispor Başkanı Ali Çetin’in ‘Görevi yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine hakaret ve kamu malına zarar verme’ suçlarından, eşi Sevil ile oğulları Evrim ve Nuri Çetin’in ise ‘Kamu görevlisine hakaret, görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. İddianamede polis memurları V.İ., K.T., M.K., S.Ç. ve A.B.İ.’nin ‘Kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan cezalandırılması istendi. İddianame Fethiye 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. te yandan sağlık raporu için Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve ailesinin rapor için hastaneye götürüldüğü ve çıkışta İlçe Fethiye Emniyet Müdürü Emre Süel’e yönelik “Sen kim oluyorsun. Bana dokunma. Adi senin de bunlardan farkın yok. Karaktersizler. Beni burada kimse tutamaz, bunların hesabını tek tek senden de soracağım” şeklindeki sözlerinin ardından yüzüne tükürüp, dirsek attığı da iddianameye giren detaylar arasında dikkati çekti.



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