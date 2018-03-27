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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Denizliler ‘Çocuk Parklarına Kamera Konulsun’ kampanyasına destek verdi

Denizliler ‘Çocuk Parklarına Kamera Konulsun’ kampanyasına destek verdi

-Parktan ve parktaki oyuncaklarda oynayan çocuklardan farklı planlarda detaylar

İhlas Çocuk İstismarı Kamera 

--Birsen Sezenuçan röp.
--Ayşe Moroğlu röp.

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Artan çocuk istismarı olayları karşısında, TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı

tarafından başlatılan ‘Çocuk Parklarına Kamera Konulsun’ kampanyasına Denizli’deki vatandaşlar da destek verdi. Denizi’nin Merkezefendi İlçesinde çocuklarını ve torunlarını oynamaları için parka getiren vatandaşlar onların güvenlikleri ve istismar olaylarının önüne geçilmesi için İHA ve TGRT’nin gündeme getirdiği ‘Çocuk Parklarına Kamera Konulsun’ çağrısına tam destek verdiler. Torununu oynaması için parka getiren Birsen Sezenuçan, torununun park kesinlikle yalnız göndermediğini ifade ederek, kamera konulmasının çocukların güvenliği açısından çok önemli olacağını kaydetti.
Sezenuçan, “Bu konu çok iyi olur. Ortalık bozuldu, bilmiyor musunuz? Çocuklara yönelik istismar var hepsi var. Parka yalnız geldiklerinde endişemiz oluyor, yalnız zaten göndermem. Ben anneanne oluyorum gözüm hep onda. Organ mafyaları falan hepsi var” dedi.
Ayşe Moroğlu’da tıpkı diğer vatandaşlar gibi kamera konusunun çok iyi olacağını vurgulayarak şunları söyledi: “Kamera konulsun, çocuklarımıza ne olur ne olmaz onların güvenliği için istiyoruz. Ortalığın hayrı yok ve çocuk sapıkları oluyor. Çocuklarımızın güvenliğini istiyoruz.”
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