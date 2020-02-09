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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Denizli’ye yağan kar en çok çocukları sevindirdi İzle

Denizli’ye yağan kar en çok çocukları sevindirdi İzle

Havadan çekilen kar manzaraları

Kar Topu Ormanlı Kuş Bakışı Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Çocukların kar topu oynaması
-Ailelerin piknik yapması
-Fotoğraf çektiren aileler
-Bir vatandaş ile röp
-Bir çocuk ile röp

( DENİZLİ - ÖZEL)- Denizli’ye yağan kar, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı DENİZLİ

- Denizli’de kar yağışının ardından, özellikle yüksek kesimlerde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar parklara giderek kartopu oynadı. Denizli’de özellikle yüksek kesimlere yağan kar, en çok çocukları sevindirdi. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte parklara gitti. Aileler mangal yaparken, çocuklar ise kar topu oynadı. Vatandaşlar kar manzaraları eşliğinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Havadan çekilen görüntüler ise yeşil ve beyazı aynı karede buluşturdu. Kar yağışının görsel güzelliği kuş bakışı yansıdı. Kar yağışı ormanlık alanlarda muhteşem manzaralar ortaya çıkardı. Kentin uğrak yerlerinden Ornaz Vadisi de havadan görüntülendi. Vadinin yüksek kesimlerinde kar yağışının daha etkili görüldü.

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