Denizli yaylasında kar keyfi

- Bağbaşı Yaylası ve vatandaşlardan detay ve genel görüntüler - Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Osman Çoban'ın konuşması - İzmir'den gelen Burcu Seçel'in konuşması - Danimarka'da yaşayan Sevil Topal'ın konuşması - Teleferikle bin 500 metre rakımdaki Bağbaşı Yaylası'na çıkan vatandaşlar, beyaza bürünen bölgede karın keyfini çıkardıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin yüksek kesimlerine yağan kar, kenti ziyaret edenlere keyifli anlar yaşattı.Kentte etkisini gösteren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin kuş bakışı izlenebildiği Bağbaşı Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı.Teleferikle bin 500 metre rakıma kadar çıkan vatandaşlar, yaylada karın keyfini çıkardı, aileleriyle doğa ile iç içe vakit geçirdi. İzmir'den gelen ziyaretçiler de aninden bastıran kar nedeniyle sürpriz yaşadı. Yerli turistler, kar üzerinde türkü söyleyip halay çekti. Bazı vatandaşlar ise öz çekim yaptı.Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Osman Çoban, Denizli 'de kar gördükleri için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Kışın görmediğimiz karı şimdi görmek çok ilginç ve güzel. Memleketimizin her yeri cennet. Aşağıda kaplıcalar var, yukarıda kar, soğuk ve manzara müthiş." diye konuştu. İzmir'den gelen Burcu Seçel de Denizli 'de kar sürpriziyle karşılaştıklarını ifade etti. Danimarka'da yaşayan Sevil Topal "Dün burada yazı, bugün ise kışı yaşıyoruz. Ortam harika. Burası harika, cennetten bir parça. Yurt dışına gitmektense buralara gelip kendi ülkemizdeki doğal güzellikleri yaşamalarını herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.Mümtaz Karaduman da Denizli 'de yazı, kışı ve baharı aynı anda görmenin zevkini yaşadıklarını anlattı.