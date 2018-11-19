Denizli Valisi Karahan: “Babadağı civarında arıyoruz” Haberi

-Ara çalışmaları

-Merve Altun'un fotoğrafları( uçakta bulunanlardan biri)



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli Valisi Hasan Karahan, iletişimin kesildiği eğitim uçağı ile ilgili, “Tüm Denizli’de arıyoruz. Bilgiler çok farklı alanlardan geliyor. Babadağı civarında arıyoruz” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın‘daki bir uçuş akademisine ait uçak, bugün saat 11.00 sıralarında eğitim için havalandı. Merkezefendi ilçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alınan uçak ile irtibat kesildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri yetkilileri durumu hemen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bir helikopter de uçağı arama çalışması için bölgeye gönderildi. İrtibat kesilen uçakla ilgili herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmazken, ismi öğrenilemeyen pilot ve teknisyen M.A.’nın bulunduğu TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçağı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını Babadağı bölgesinde yoğunlaştırdı. Vali Karahan: “Tüm ekipleri seferber ettik” Denizli Valisi Hasan Karahan, radardan kaybolan sivil eğitim uçağını arama çalışmalarının sürdüğü alana gelerek yetkililerden bilgi aldı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Karahan, “Henüz bir gelişme yok. Farklı konumlarda bilgiler geliyor, hepsine bakıyoruz. Tüm ekipleri seferber ettik, komşu illerden de yardım aldık. Askeri birlikler de var. Tüm Denizli’de arıyoruz. Bölgeler çok farklı alanlardan geliyor, hepsine bakıyoruz. Babadağı’nın bu tarafı veya Tavas tarafı olduğunu düşünüyoruz. İçinde iki kişi olduğunu biliyoruz” dedi.

Merve Altun

