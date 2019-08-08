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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Denizli Valisi Hasan Karahan: 'Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok'

Denizli Valisi Hasan Karahan: 'Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok'

Karahan'ın açıklamaları

Deprem 

-Zolan'ın açıklamaları
-detaylar

( DENİZLİ ) Denizli Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok"-"Bazı evler ve binalarda, bazı resmi binalarda hasar oluştu"- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan:-"Gelirken çok tedirgindim. 6'ya yakın şiddetli bir depremde çok şükür şiddete yansıyan hasar yok" DENİZLİ

- Denizli Valisi Hasan Karahan, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.
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