-Zolan'ın açıklamaları

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( DENİZLİ ) Denizli Valisi Hasan Karahan: "Çok ciddi bir sarsıntı yaşadık, can kaybımız yok"-"Bazı evler ve binalarda, bazı resmi binalarda hasar oluştu"- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan:-"Gelirken çok tedirgindim. 6'ya yakın şiddetli bir depremde çok şükür şiddete yansıyan hasar yok" DENİZLİ



- Denizli Valisi Hasan Karahan, 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.

