Denizli'nin 'İklim Eylem Planı' hazır

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( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesinin, çevresel sorunların başında gelen iklim değişikliğine karşı 2 yıl önce başlattığı "İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver" projesi tamamlandı. Tamamlanan iklim eylem planı ile 2030 yılı itibari ile Denizli’deki sera gazı salımlarında yüzde 21 azaltım hedefleniyor. İklim değişikliği konusunda gelecek yıllar için stratejiler planlaması ve tedbirler alınabilmesi için çalışmalar yürüten Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 2 yıl önce Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinatörlüğündeki "Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı" kapsamında başlattığı "İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi" tamamlandı. Anemon Otel’de düzenlenen Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı Tanıtımı ve Proje Kapanış Programına Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, DESKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Uzmanı Ceyhan Çiçek, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, Gazeteci Güven İslamoğlu, yurt içinden ve yurtdışından çok sayıda konuşmacı ve davetli katıldı.

Projenin teknik özeti paylaşıldı Denizli Seragazı Envanteri ve İklim Eylem Planı ile ilgili açılış konuşması gerçekleştiren REC Türkiye Direktörü Sayman, planın küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çabaların bir sonucu olarak hazırlandığına dikkat çekti. Sayman, "Başarılı bir süreç yürütüldü ve 10’a yakın çalıştay yapıldı. Liselerde, etüt salonlarında ve Pamukkale Üniversitesi’nde farkındalık etkinlikleri, anketler yapıldı. Bu kapanış toplantısı, yeni bir başlangıç. Umuyorum bundan sonraki süreçte bu eylem planının uygulanmasında Denizli bu konudaki hem öncülüğünü hem de iklim değişiklindeki hazırlığını arttırmış olur" diye konuştu.

AB Başkanlığı Uzmanı Çiçek ise, projeyi destekleyen fonların varlığına dikkat çekerek, mali desteklemeler hakkında bilgi verdi. 7'den 70'e eğitimler verildi Meclis Başkanvekili Değirmenci de, Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 2 yıldan bu yana sürdürdükleri çalışmayla, Denizli özelinde farkındalık oluşturduklarına dikkat çekerek, projenin amacına uygun bir şekilde ilerlediğini söyledi.



Değirmenci, "Anaokuluna giden çocuklarımızdan başlamak kaydıyla ilköğretim, lise ve üniversiteye giden gençlerimiz dahil olmak üzere farkındalık eğitimlerinde bulunduk. Onların bulunduğu mekanlarda iklim hareketi nedir, iklim eylem planı nedir anlatmaya çalıştık. Denizlili vatandaşlarımızın gündelik hayatına yeni terimler kazandırdık. İklim hareketi, iklim eylem planı, karbon ayak izini hesaplama gibi... 5 bine yakın vatandaşımız anketlerimize katıldı" diye konuştu.

Yeşil ve çevreci bir kent: Denizli Denizli Büyükşehir Belediyesinin pek çok konuda olduğu gibi iklim değişikliği eylem planı konusunda da öncülük yaptığını vurgulayan Değirmenci, "Öncelikle Türkiye’nin en yeşil şehirlerinden bir tanesiyiz ve en temiz şehir ödülü alan şehirlerden bir tanesiyiz. Yüzde 49’umuz ormanlarla kaplı. Her yıl binlerce ağacı toprakla buluşturuyoruz. Büyükşehir olduktan sonra şehrimizin tamamındaki atık suları arıtmak gibi bir hedef koyduk. İstiyoruz ki bir damla arıtılmamış su doğaya salınmasın. Katı atık tesislerimizle birlikte çöplerin vahşi depolanmasının önüne geçiyoruz. Bugün Denizli’de her evde insanlar geri dönüşümlü atıklarını mavi poşete, evsel atıklarını siyah poşete atıyor. Sadece Denizli’de değil bölgenin tıbbi atıklarını steril hale getiren sistemlerimiz var" dedi.

“Sera gazı salımında yüzde 21 azaltım hedefleniyor” Denizli İklim Eylem Planının önümüzdeki süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesinin stratejik planında da yer alacağını ifade eden Değirmenci, "İklim eylem planını alıp dosyalayıp rafa kaldırmak gibi bir düşüncemiz yok. Nasıl bu süreci takip ettiysek inşallah bundan sonra da yine Büyükşehir Belediyemizin kamu kurum kuruluşlarımızın, STK’larımızın içerisinde olduğu bir iklim komisyonu oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin 2030 yılında sera gazı salımında yüzde 21 gibi bir azaltım hedefi var. Bizim de iklim eylem planımızda 2030 yılı itibari ile Denizli’deki sera gazı salımlarında yüzde 21 azaltmayı hedefliyoruz" diye sözlerini noktaladı. CNN Türk Yeşil Doğa Programcısı Gazeteci Güven İslamoğlu ise, İklim Değişikliği ile Mücadele adlı programıyla katılımcılara, ülkemizde ve dünyada yaşanan çevre sorunları ile iklim değişikliği konularının yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

