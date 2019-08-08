Denizli depremi Kula'da da paniğe neden oldu

-- ilçeden detay görüntüler



( MANİSA ) MANİSA



- Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Manisa'nın Kula ilçesinde hissedildi. Ege Bölgesinde arka arkaya gelen depremler paniğe neden oldu. Son olarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Manisa'nın Denizli il sınırlarına yakın bölgelerde de deprem şiddetli hissedildi. Manisa'nın Kula ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Deprem olduğu sırada iş yerinde olduğunu söyleyen Mesude Çınkı, “Çalıştığımız iş yerinde oturuyorduk. Aniden sallanmamızla beraber deprem olduğunu hissettik hızla dışarıya çıktı. İnşallah kötü birşey yoktur” derken, çalıştığı esnada depremi hissettiğini dile getiren esnaf Şükriye İnce, “Yoğun bir şekilde çalışıyorduk. O yoğunluğun arasında sarsıntıyı hissettik ve kendimizi aniden dışarı attık" diye konuştu.

Müşterileri ile oturduğu esnada yoğun bir şekilde sarsıntıyı hissettiğini kaydeden Ziraat Mühendisi Aytekin Şadan, “Müşterilerimiz ile birlikte otururken bir sarsıntı hissettik. Tedirgin olduk ve hatta iki tane müşterim korkuyla dışarıya çıktı. Ne oldu diye baktığımızda deprem olduğunun farkına vardık. O korku ile ne kadar sürdüğünü tam hatırlamıyorum ama sarsıntı baya uzun sürdü. Sabahta 4.8 büyüklüğü civarında deprem olmuştu ama bu sabahkinden daha şiddetliydi. İnşallah can kaybı yoktur. Tek tesellimiz atalarımızın da dediği gibi cana geleceğine mala gelsin oldu. Allah’tan dileğimiz bu tip afetleri, ülkemizden ve bizden korumasıdır.”dedi.

Deprem sonucu Manisa ve ilçelerinde bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. (HY-AY-

