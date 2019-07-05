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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama Haberi

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama Haberi

- Emniyet kamerası operasyon anı ve detaylar - Zanlıların adliyeden cezaevine sevk edilmesiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin çevre illerden temin ettiği uyuşturucuyu "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcıları vasıtasıyla piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kapıları açılmayan evlere koçbaşı kullanarak girildi.Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.İkametlerde, dedektör köpeğinin de katıldığı aramalarda 124 gram skunk, 78 gram metamfetamin, 89 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 37 tabanca fişeği, 10 şarjör ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, biri yabancı uyruklu 6'sı tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada şüphelilerden uyuşturucu temin eden 29 kişinin de tespit edildiği öğrenildi.

Adli Kontrol Amfetamin Uyuşturucu Metamfetamin Kurusıkı Tabanca 

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