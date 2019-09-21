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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

- Ekiplerin İl Emniyet Müdürlüğünden operasyon için çıkışı - Ekiplerin arama kararı bulunan eve girmesi ve zanlının yakalanması - Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin evde arama yapması - Narkotik dedektör köpeği "Jiby" ile evde arama yapılmasından detay - Köpeğin de katıldıı aramada bulunan uyuşturucu maddelerin çekmece saklandıkları yerden çıkartılması - Zanlıların adliyeye çıkartılması ve adliyeden görüntü - İki ayrı uyuşturucu şebekesine yönelik çalışmada şüphelilerin ikametlerinde 10 gram eroin, 11 gram esrar, 14 ecstasy hap ele geçirildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı.Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından iki ayrı uyuşturucu şebekesi tespit edildi.Önceden belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.Narkotik dedektör köpeği "Jiby"nin de katıldığı aramalarda 10 gram eroin, 11 gram esrar, 14 ecstasy hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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