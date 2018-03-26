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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli'deki trafik kazası - Hayatını kaybeden 5 kişinin cenaze namazı Haberi

Denizli'deki trafik kazası - Hayatını kaybeden 5 kişinin cenaze namazı Haberi

- Cenaze namazının kılındığı alandan detay görüntüler - Hayatını kaybedenlerin yakınlarından görüntüler - Hayatını kaybedenlerin arkadaşlarından görüntüler - Cenaze namazının kılınması - Genel görüntü - Helallik alınması - Cenazelerin araçlara konması - Hayatını kaybedenlerin yakınlarının tabutların ardından el sallaması - Fenalaşan kişilere sağlık ekiplerinin müdahale etmesi Denizli 'nin Tavas ilçesinde aracın yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 5 kişi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze Su Kanalı Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

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