Denizli’deki tek ‘kın’ ustasının hikayesi

-Ahşap üzerine çizilen kın kalıbından görüntü

-Kın yapımında kullanılan mazlemelerden görüntü

-İşlemeleri yapılmış pirinçten görüntü

-Pirinç madeni ile Abdurrahman Doğan'dan görüntü

-Pirinç üzerine kalıp çizilmesinden ve kesilmesinden görüntü

-Pirinç üzerine simetri desen yapılmasından görüntü

-Abdurrahman Doğan röportajı

-Pirincin ahşap üzerine geçirilmesi ve çekiç ile dövülmesi

-Kın içerisindeki kılıçtan farklı planlarda görüntü



( DENİZLİ -ÖZEL)- Ahşap, vinleks ve pirinç kullanarak dekoratif amaçlı kılıç kını üretiyor- Tarihi diziler artınca kılıç ve hançer kınına olan ilgide arttı- Yaptığı kılıç kınları dizi ve sinema setleri ile evleri süslüyor DENİZLİ



- Denizli’de 3 ana malzeme olan ahşap, vinleks ve pirinç kullanarak dekoratif amaçlı kılıç kını üretimi yapan Abdurrahman Doğan, ortaya çıkardığı eserler ile adeta görenleri kendisini hayran bırakıyor. Pirinç, bakır yada gümüş üzerine simetri işlemecilik ile kın üretimi yapan Doğan, tarihi dizilerin son günlerde daha fazla yayınlanması ile kılıç ve kına olan ilgiyi de arttırdığını da kaydetti.

Devlet memurluğundan emekli olduktan sonra hobi olarak evinde kılıç kını yapmaya başlayan 55 yaşındaki Doğan, talebin fazla olduğunu görünce Merkezefendi ilçesi Bakırcılar Çarşısı’ndaki küçük bir atölye kurarak kın üretimini yapmaya burada devan etti. Ticari amaçlı kın üretimi yapan Doğan, bazen kendisine gelen antika ve antika olmayan kınlarında onarımı yaptığını belirtti.

‘Kın’ın tarih boyunca kullanıldığını ve kelime anlamının ise kılıç ya da diğer kesici silahları tutmak, taşımak ve saklamak için kullanılan kılıf olduğunu vurgulayan Doğan, son günlerde televizyonlarda sayıları sıklıkla artan tarihi diziler sayesinde kılıç ve hançer gibi silahlara olan ilginin de arttığını kaydetti.

Kendisinin kılıç üreticilerine doğrudan yada vatandaştan gelen talep üzerine çalıştığını ifade eden Doğan, ayrıca bazı diziler ve yurt dışına da siparişe göre kın yaptığını aktardı. Ahşap, vinleks ve pirinç başta olmak üzere bakır veya gümüş gibi madenler kullanarak 3 ana malzemeden kın üretimi yaptığını dile getiren Doğan, bir kının üretimin siparişe göre 1 gün sürdüğünü de sözlerine ekledi. Kın fiyatları 170 TL’den başlıyor Kın fiyatlarının kullanılan madenin özelliğine göre 170 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye kadar çıktığını kaydeden Doğan şunları söyledi: “Günümüzde tarihi diziler nedeniyle yaşanan aşırı talepten dolayı bazen siparişleri karşılayamıyoruz. Ahşap, deri, pirinç olmak üzere 3 ana malzememiz var. Kınlarımız genelde bizim kılıç üreticilerine bağlı olarak ekonomik boyutta olduğu için fiyatı 170 TL’den başlıyor. Ama kişi veya imalatçı kının işlemelerini gümüş yada bakır gibi başka bir metalden isterse ona göre fiyatı artıyor ve bin 500 TL’lere kadar çıkıyor. Çünkü gümüş ve bakır işlemeciliği farklı olduğu için kın fiyatları bin 500 TL’lere kadar çıkabiliyor.” “Bizim yaptığımız tarzda kın yapan yok” Denizli’de maden üzerine simetri işlemciliği yaparak kın üretimi yapan tek kişi olduğunu sözlerin ekleyen Doğan, “Benim gibi ticari amaçlı ihtiyaca göre kın yapan kişi yok. Pirinç yada metal işlemesiz sadece ahşap ve vinleks kullanarak yapan arkadaşlar var. Ama bizim yaptığımız tarzda kın yapan yok. Bazı imalatçı arkadaşlarda kendi ihtiyaçlarına göre kendi kınlarını yapıyorlar. Ancak bu arkadaşlar da piyasaya kın yapamıyorlar. Denizli’de tekim ticari amaçlı böyle kınlar yapan. Simetri oyma üzerine çalışarak üzerine deri kullanıp, pirinç işleme montaj eden kın üreticisi olarak Türkiye’de tekim” diye konuştu.



