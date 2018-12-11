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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Denizli'deki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Denizli'deki ölümlü trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı



: - - Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleriDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kentteki özel bir lisede öğretmenlik yaptığı belirtilen Ali Şen idaresindeki otomobilin, Denizli - Aydın kara yolu Osman Akça Kavşağı'nda yol kenarındaki demir bariyerlere çarpması sonucu dün meydana gelen ölümlü kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Görüntülerde, kırmızı ışıklarda bekleyen araçların hemen yanında bulunan servis yoluna giren otomobilin sisli yolda demir bariyerlere çarparak takla atması yer alıyor. Kazanın ardından yoldan geçen vatandaşlar, otomobildeki kişiye yardım etmek için koşuyor.Ali Şen (25) idaresindeki 45 HD 0531 plakalı otomobilin sisin etkili olduğu kara yolunda bariyerlere çarparak takla atması sonucu yola savrulan sürücü, otomobilin altında kalıp hayatını kaybetmişti.

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