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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli'deki darp ve cinayet

Denizli'deki darp ve cinayet

- - Çal Hükümet Konağından detay - Şüphelinin adliyeye getirilmesinden detay - Bekilli ilçesinde babanın öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan firari şüpheli tutuklandı - Şüphelinin, baba ve oğlu tarafından darbedildiği iddia edilen bakımevindeki hemşirenin babası olduğu öğrenildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Bekilli ilçesinde, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen babanın öldürülmesi, oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan firari şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobillerinin önü kesilerek darbedilen baba Osman Kurt'un öldürülmesi, oğlu Özgür Kurt'un da yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında aranan Yüksel E'yi (49) Manisa'da gözaltına aldı.Çal İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.Yüksel E, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bu arada Yüksel E'nin, baba ve oğlu tarafından darbedildiği iddia edilen bakımevindeki hemşire Z.E'nin babası olduğu öğrenildi. - OlayFransa'da yaşayan Osman Kurt (60), oğlu Özgür Kurt ile 5 Haziran'da Çivril'deki özel bir bakımevinde kalan annesi Dudu Kurt'u ziyaret etmiş, Özgür Kurt'un, burada tartıştığı görevli hemşire Z.E'yi darbettiği öne sürülmüştü.Z.E'nin yakınları tarafından takip edilen Osman Kurt ile oğlu Özgür Kurt, 6 Haziran'da Bekilli'de otomobillerinin önünün kesilmesi sonucu çıkan kavgada darbedilmiş, baba kaldırıldığı hastanede ölmüş, oğlu ise yaralanmıştı.İl Jandarma Komutanlığınca olaya ilişkin gözaltına alınan A.K. (25), babası A.K. (55), S.K. (25) ve E.Ç. 12 Haziran'da tutuklanmıştı. Şüphelilerin, kendilerini jandarma olarak tanıtarak, karakolda beklediklerini söyleyerek, Osman ve Özgür Kurt'u tuzağa düşürdükleri ileri sürülmüştü.

Hastane Jandarma Savcılık Sorgusu Avcılık 

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