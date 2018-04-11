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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli’deki cinayetin zanlısı Kuşadası’nda yakalandı Haberi

Denizli’deki cinayetin zanlısı Kuşadası’nda yakalandı Haberi

zanlı adliyeye getirilirken gör. var.

( AYDIN ) - AYDIN

Polis Akalan Hapis Cezası Polis Ekipleri Cinayet 


- Denizli’de 'kasten adam öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, Kuşadası’nda polisin bir eve düzenlediği operasyonda yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen bir çalışma sonucu, Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten adam öldürme' suçundan verilen 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.Y. isimli bir zanlının Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini tespit edildi. Firari zanlının kaldığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri A.Y.’yi yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. (ZH-OD)
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