Denizli'de yüz yıllardır devam eden 'lokma' geleneği

Kentte Cuma günleri başta olmak üzere haftanın her günü lokma hayrı yapıldığını görmek mümkün-Yüzyıllardır devam eden gelenek Denizliler tarafından yoğun ilgi görüyor DENİZLİ



- Türk kültürü ile birlikte İslam inancında önemli bir yere sahip olan ‘lokma’ döktürme geleneği Denizli’de yüzyıllardan bu yana devam ederken, Denizli’de Cuma günleri başta olmak üzere haftanın neredeyse her günü farklı bir noktada yapılan lokma hayrı vatandaşlar dan yoğun ilgi görüyor. Anadolu’nun farklı yörelerinde genelde Ramazan ayında yapılarak dağıtılan lokma tatlısı yüzyıllardan bu yana Denizli’de geleneksel hale gelerek Cuma namazları başta olmak üzere diğer günlerde de genelde öğle namazları sonrasında dağıtılıyor. Yurt genelinde özel günlerde ve özellikle Ramazan aylarında dağıtılan ve saray tatlısı olarak da bilinen lokma tatlısının dağıtımına neredeyse her gün bir sokak başında rastlamak mümkün. Hayır yapmak ve paylaşma duygusunu göstermek isteyen Denizliler, Cuma günleri başta olmak üzere haftanın diğer günlerde lokmacı ve pastanelerle anlaşarak farklı camiler başta olmak üzere evlerinin önünde lokma dağıtarak hayırlarını ihya ediyor. Kentte geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan bu gelenek gününüzde de devam ederken öğle namazları öncesi ve sonrasında hazırlanan lokma tatlısı hem yoldan geçen vatandaşlara hem de camiye gelerek ibadet eden cemaat tarafından yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar ise geleneksel hale gelen bu lokma dağıtımına yoğun ilgi göstermesinin yanı sıra memnun olduklarını dile getirdi. Denizli’de geleneksel hale geldiğini dile getiren pastane çalışanı Ergün Aslan, “Denizli’de geleneksel hale geldi. Her Cuma yapılıyor” şeklinde konuştu.

“Çok iyi olduğunu düşünüyorum” Her namaz çıkışı lokma aldığını belirten Furkan Aksoy isimli vatandaş ise lokma dağıtımı geleneğinden çok memnun olduklarını kaydederek, “Ben açıkçası çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü her Cuma geliyorum camiye ve her Cuma çıkışında alıyorum. Bugün oruçlu olduğumdan dolayı alamdım. Allah kabul etsin. Gelenler içinde çok iyi bir şey insanlar hayır yapıyor, başka yerlere yatırım yapacağına burada millete dağıtması çok iyi bir şey bence” dedi.





